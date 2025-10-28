Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unbekannter entwendet Bargeld aus geparktem Auto

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem nicht verschlossenen Skoda entwendet, der vor einer Garage in der Kirchstraße abgestellt war. Der Eigentümer des Autos bemerkte den Diebstahl erst später und verständigte die Polizei. Diese prüft Zusammenhänge mit weiteren Meldungen, nach denen am frühen Montag ein wohl maskierter Mann in der Ortschaft umhergegangen sei. Er ging in unverschlossene Garagen und durch Gärten. Er wird als eher schlank und mit einer schwarzen Jacke bekleidet beschrieben. Zudem trug er eine Basecap und eine Maskierung vor Mund und Nase. Personen, die den Verdächtigen zwischen 1.30 und 4.30 Uhr in der Ortschaft beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert hat. Der Unbekannte besprühte sowohl die Wand einer Schule in der Straße "Ringweg", als auch einen Fahrradschuppen neben der Sporthalle in der Straße "Seelhausweg" mit roter Farbe. Zudem sprühte mutmaßlich derselbe Täter auf die Wand eines Gebäudes in der Künkelinstraße ebenfalls einen roten Schriftzug. Durch die Schmierereien entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Aichstetten

Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr ein in der Straße "Am Höhberg" geparktes Auto beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube sowie den Kofferraum des Fahrzeugs und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Weingarten

Autofahrer nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Kreuzung Ettishofer Straße/Daimlerstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Opel-Lenker befuhr kurz nach 21 Uhr die Ettishofer Straße, als er an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt eines von der Brechenmacher Straße kommenden und geradeaus fahrenden 47-jährigen Motorrollerfahrers missachtete und diesen erfasste. Der 47-Jährige stürzte in der Folge, weshalb er leicht verletzt vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Opel des 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, während dieser am Kleinkraftrad des 47-Jährigen auf rund 2.500 Euro beziffert wird.

