Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Pressemitteilung über professionell angelegten Betrug mit Zahlung in Kryptowährung - weitere Betrugsversuche fliegen auf

Landkreis Sigmaringen (Landkreis Esslingen / Zollernalbkreis) (ots)

Nach der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 2. Oktober 2025 über einen professionell angelegten Betrug, dem ein Unternehmen mit Sitz im Landkreis Sigmaringen zum Opfer gefallen ist (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6130291), wurden zwischenzeitlich zwei weitere Fälle bekannt, in denen Betrüger auf gleiche Art und Weise ihr Glück versuchten. Die Betrüger boten sich ebenfalls als Vermittler für einen vermeintlichen Schweizer Investor an und spielten teils aufwendig vor, dass eine entsprechende Investition kurz vor dem Abschluss stehe. Die fällige Provision forderten die Unbekannten in Krypto-Währung, mit dem Verweis darauf, dass dies derzeit gang und gäbe wäre. Während ein Unternehmen im Landkreis Esslingen den Betrug durch den oben genannten Pressebericht frühzeitig erkannte, hatte im Fall eines Unternehmens aus dem Zollernalbkreis bereits ein Treffen mit den vermeintlichen Vermittlern im Ausland stattgefunden. Letztendlich konnte ein finanzieller Schaden von über 400.000 Euro verhindert werden. Die Polizei warnt weiterhin vor der Betrugsmasche und mahnt zur größtmöglichen Vorsicht bei entsprechenden Vermittlungsgeschäften mit Zahlungen in Krypto-Währungen. Informationen zu den vielfältigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder direkt beim Referat Prävention ihres örtlichen Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell