Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall

Harthausen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 8205 zwischen Inneringen und Trochtelfingen bei Harthausen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein 57 Jahre alter Jaguar-Fahrer aus Richtung Wilsingen kommend die Stoppstelle an der Einmündung und übersah dabei einen aus Richtung Inneringen nahenden Sattelzug. Der 46-Jahre alte Fahrer des Sattelzugs konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit der Fahrzeugfront in die Fahrerseite des Jaguars. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den schwer verletzten Fahrer des Jaguars, der in seinem Wagen eingeklemmt war. Der 57-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klink geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Informationen nicht. Auch der 46 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt voll gesperrt. Während der noch laufenden Abschlepp- und Aufräumarbeiten wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

