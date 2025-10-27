Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt nach Auseinandersetzung mehrere Verdächtige fest

Nach einem Vorfall am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Meistershofener Straße hat die Polizei mehrere junge Männer festgenommen. Zwei Jugendliche geben an, am frühen Sonntagmorgen von zwei flüchtig bekannten Männern mit einem Messer bedroht worden zu sein. Im weiteren Verlauf sollen die Angreifer einen der Jungen mit Schlägen attackiert und seine Wertsachen gestohlen haben, bevor sie flüchteten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndung kontrollierten die Beamten einen Pkw, in dem auch die 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen saßen. Die Polizisten nahmen die jungen Männer vorläufig fest und fanden im Auto auch das zuvor gestohlene Diebesgut. Die Ermittler schließt eine Vorbeziehung nicht aus und wollen nun den genauen Tatablauf und die Hintergründe klären.

Markdorf

Haus mit Steinen beworfen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Vandale in der Mangoldstraße Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte warf mit Steinen auf ein Haus und beschädigte die Fassade und ein Küchenfenster. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Telefonbetrügern aufgesessen - Senior übergibt Bargeld und Wertsachen

Ein Senior wurde am vergangenen Donnerstagabend Opfer eines Telefonbetrugs. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und teilte dem Mann am Telefon mit, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Mutter und deren Kind ihr Leben verloren hätten. Nun sitze der Sohn in Untersuchungshaft, für eine Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro erforderlich. Der unter Druck gesetzte Senior schenkte der Geschichte Glauben und gab an, über Wertsachen und eine geringere Summe Bargeld zu verfügen. Um 20.30 Uhr übergab er Bargeld, Silbermünzen und Gold in einer Tasche an eine Abholerin. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Die Abholerin wird als 35-40 Jahre alt und mit hellen Haaren beschrieben. Sie war mit einem hellen Mantel bekleidet, nahm die gefüllte Kunstledertasche wortlos entgegen und lief davon. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich Unteruhldingen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Informationen zur bekannten Masche finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

