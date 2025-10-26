PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Rollstuhlfahrerin aus misslicher Lage gerettet

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Samstag ab 12:33 Uhr an der Nepomukbrücke in Sigmaringen, als sich eine 57-jährige Rollstuhlfahrerin festgefahren hatte. Dabei war die Frau mit einer Hälfte ihres Rollstuhls noch auf dem Weg und hing mit der anderen Hälfte in der Böschung in Richtung Donauufer. Sie konnte sich an einem Metallpfosten festhalten, um nicht weiter abzurutschen. Bereits binnen weniger Minuten waren die ersten Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort und konnte sie schnell aus ihrer misslichen Lage befreien. Da der Mitteiler bei seinem Notruf jedoch gegenüber der Rettungsleitstelle äußerte, dass die Rollstuhlfahrerin drohe, in die Donau zu stürzen und somit zunächst Lebensgefahr zu befürchten war, wurde ein großes Kräfteaufgebot unterschiedlicher Hilfeleister entsandt. Vor Ort konnte jedoch schnell festgestellt werden, dass unterhalb der Rollstuhlfahrerin noch 10 Meter Wiese bis zur Donau waren, so dass ein vollständiges Abrutschen zwar unsanft, aber mutmaßlich nicht lebensbedrohlich gewesen wäre. Dennoch gut, dass der Dame so schnell geholfen werden konnte.

Sigmaringen

Schranke an Bahnübergang defekt

Eine mutmaßlich defekte Schrankenanlage am Bahnübergang Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen brachte am Samstag ab circa 18:30 Uhr über eine Stunde hinweg entsprechende Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Dabei zeigte die zugehörige Ampelanlage dauerhaft Rotlicht, während die Schranken jedoch geöffnet blieben. Bevor die Polizei Kenntnis erlangte und eine Streifenbesatzung entsenden konnte, fuhren vermutlich bereits mehrere Verkehrsteilnehmer trotz der roten Ampel über den Bahnübergang. Die Beamten sperrten daraufhin den Bahnübergang und regelten den Verkehr bis ein Techniker vor Ort kam und die Anlage ab circa 19:40 Uhr wieder voll funktionstüchtig war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

