Ravensburg

Auto angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Kleintransporter der Marke Hyundai touchiert hat, der am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Brühlstraße abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Weingarten

Polizei und Stadt führen Testkäufe durch

Sogenannte Testkäufe mit der Zielrichtung Jugendschutz hat die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Weingarten am Donnerstag bei insgesamt 16 Verkaufsstellen für Alkohol und Tabakwaren durchgeführt. Dabei gelang es einer minderjährigen Käuferin in insgesamt acht Geschäften, branntweinhaltige Spirituosen sowie Tabakwaren zu erwerben. Die verantwortlichen Verkäufer müssen nun mit einer Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. In allen anderen Verkaufsstellen erhielt die Jugendliche nach einer Ausweiskontrolle die geforderten Waren nicht.

Weingarten

Gebäudefassade bricht teilweise ein

Beim Einsturz von Teilen der Fassade eines Gebäudes in der Zeppelinstraße, in dem sich neben einem Laden auch Wohnungen befinden, sind am Donnerstag gegen 17.45 Uhr glücklicherweise keine Personen verletzt worden. Sieben Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden hatten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Wand entsprechend ab und prüfte zusammen mit dem THW die Statik des Gebäudes. Die Bewohner konnten in der Folge wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Mitarbeiter des Bauhofs errichteten eine halbseitige Sperrung der Zeppelinstraße. Insgesamt waren am Unglücksort knapp 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ebenweiler

In Vereinsheim eingebrochen und Bargeld gestohlen

In ein Vereinsheim in der Unterwaldhauser Straße eingebrochen und Bargeld entwendet haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag. Die Täter versuchten zunächst, gewaltsam über die Eingangstüre in das Gebäude zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Anschließend hebelten sie offenbar ein Toilettenfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Vereinsheim. In der Küche des Sportvereins öffneten die Täter mehrere Schränke sowie Schubladen und entwendeten aus einem dort befindlichen Geldbeutel Bargeld. Der Polizeiposten Altshausen hat nun Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet Personen, die zur Tatzeit in der Gegend Auffälliges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Leutkirch/Isny

Senioren verlieren Erspartes an vermeintliche Bankmitarbeiter

Mehrere tausend Euro haben eine 83-Jährige aus Leutkirch und ein 81-Jähriger aus Isny am Mittwoch an bislang unbekannte Betrüger verloren. Beide Senioren wurden telefonisch von einer vermeintlichen Bankerin kontaktiert, die sie auf eine angebliche unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto aufmerksam machte. Um diese zu "überprüfen" forderte die Unbekannte die 83-Jährige und den 81-Jährigen jeweils zur Herausgabe der PIN für die Bankkarte auf. Wenig später tauchte ein Mann an den Anschriften der Senioren auf, der sich ebenfalls als Bankmitarbeiter ausgab und die Bankkarte auf mögliche Beschädigungen überprüfen wollte. In der Folge nahm der Unbekannte die Karten mit. Während der 81-Jährige rasch Verdacht schöpfte und seine EC-Karte sperren ließ, nahm die 83-Jährige erst am nächsten Tag Kontakt mit ihrer Hausbank auf und stellte dabei fest, dass mehrere tausend Euro von dem Konto abgehoben worden waren. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen Bandenbetrugs eingeleitet und schließt anhand der Personenbeschreibung nicht aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Die Ermittler warnen davor, dass Betrügerbanden immer raffinierter werden. Geben Sie Unbekannten gegenüber daher weder vertrauliche Daten noch Wertsachen oder Bankkarten heraus. Nehmen Sie im Zweifelsfall selbstständig Kontakt mit ihrer Hausbank auf und lassen Sie sich keinesfalls von den Betrügern unter Druck setzen. Erfahrungsgemäß sind diese psychologisch geschult und schaffen es regelmäßig, ihre Opfer in die Enge zu treiben. Weitere Informationen zu gängigen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Aichstetten

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Donnerstag auf der L 260 zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 58 Jahre alte VW-Lenkerin war gegen 17.30 Uhr zwischen Aitrach und Aichstetten unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Kia eines 37-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden bei der wuchtigen Kollision eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus ihren Wagen befreit werden. Der 37-Jährige erlitt schwerste, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

