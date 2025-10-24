Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

An Wohnungstür angegriffen

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr in der Riedleparkstraße einen 39-Jährigen in seiner Wohnung angegriffen und nicht unerheblich verletzt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge forderten die Täter den Mann zunächst auf, Geldschulden einer Bekannten zu begleichen. Nachdem er dies ablehnte, kam es im weiteren Verlauf zu einem Gerangel, in dessen Folge die Unbekannten den 39-Jährigen überwältigten und auf ihn einschlugen. Nachdem weitere Bewohner auf den Streit aufmerksam wurden, entfernten sich die Täter zu Fuß. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung.

Friedrichshafen

Unter Drogeneinwirkung Unfallflucht begangen

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stehend hat ein 29-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagvormittag in der Straße "Am Flugplatz" beim Ausparken einen abgestellten Wagen touchiert und danach Unfallflucht begangen. Aufgrund des bekannten Kennzeichens konnte der Mann einige Zeit später vom Zoll an der Fähre festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Nach einem positiven Vortest musste der 29-Jährige eine Blutprobe abgeben und gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Überlingen/Meersburg

Kontrollen im Öffentlichen Nahverkehr

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Überlingen und des Polizeipostens Meersburg Personenkontrollen im Öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Ziel war, das jüngst eingeführte Waffen- und Messerverbot zu überwachen. Insgesamt wurden zwei Personen überprüft, die je ein verbotenes Messer mitführten und gegen die nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Die Messer wurden einbehalten. Außerdem wurden drei Jugendliche kontrolliert, die trotz ihrer Minderjährigkeit Tabakwaren mitführten.

Überlingen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Heiligenbreite/Zum Degenhardt entstanden. Der 51-jährige Lenker eines VW Golf befuhr gegen 14.15 Uhr die Heiligenbreite bergauf und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt des VW Golf eines von rechts kommenden 22-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Pkw nicht unerheblich beschädigt, das Fahrzeug des 51-Jährigen dabei so stark, dass es abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Markdorf-Wirrensegel

In Gebäude eingebrochen

In den Gastronomietrakt eines Hofes ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch einen Eingang Zutritt zu den Räumlichkeiten, brach eine Bürotür und eine Kasse auf und durchsuchte Schränke und Behältnisse offenbar nach Wertsachen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging der Täter allerdings leer aus, der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/96200 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Daisendorf

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Meersburg zu einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag auf der K 7783 zwischen Mühlhofen und Daisendorf. Den Angaben eines 44-jährigen Pkw-Lenkers zufolge habe dieser die Strecke gegen 14 Uhr von Mühlhofen in Richtung Daisendorf befahren, als ihm eine Fahrzeugkolonne von zwei Lkw und drei Pkw entgegenkam. Das letzte Fahrzeug in der Reihe sei dabei zu weit in die Fahrbahnmitte gekommen, sodass es zum Streifvorgang der beiden Außenspiegel kam und entsprechend Sachschaden entstand. Danach habe die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Audi, mutmaßlich Q7 oder Q8, die Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Mühlhofen fortgesetzt. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der oder des Flüchtigen geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell