PP Ravensburg: Im Gespräch bleiben - Bürgersprechstunde beim Polizeirevier Sigmaringen

Im nunmehr dritten Jahr lädt der Leiter des Polizeireviers Sigmaringen, Polizeirat Daniel Reiser, am 5. November ab 13 Uhr zur Bürgersprechstunde ein und bietet damit Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit, weiter im Gespräch mit den Verantwortlichen des örtlichen Reviers zu bleiben. In bewährter Form können sich Interessierte im Rahmen dieses Angebots mit ihren Anliegen direkt an ihre Polizei vor Ort wenden. Um telefonische Voranmeldung unter Tel. 07571/104-0 wird gebeten, um Wartezeiten zu vermeiden. Reiser blickt erwartungsfroh auf die Gespräche: "In den vorangegangenen Bürgersprechstunden wurden Anliegen unterschiedlichster Art vorgebracht, umso mehr freue ich mich bereits darauf, die Arbeit der Polizei transparent darzulegen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen".

