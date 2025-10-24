Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nur vereinzelt witterungsbedingte Beeinträchtigungen

Landkreise Ravensburg/Sigmaringen/Bodenseekreis (ots)

Das Sturmtief "Joshua", welches in den vergangenen Stunden über der Region lag, hat im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg lediglich für geringe witterungsbedingte Beeinträchtigungen gesorgt. Überwiegend wurden Bauzäune oder Verkehrszeichen umgeweht oder Äste abgebrochen. Vereinzelt stürzten auch größere Bäume um, die jedoch nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen keine umfangreicheren Sachschäden verursachten und jeweils nur kurzzeitig für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgten.

Im Landkreis Ravensburg fiel am späten Donnerstagabend in Hinznang ein Baum auf einen Schuppen nahe eines Wohnhauses und streifte zuvor einen Strommasten. Dies führte zum Stromausfall in dem betroffenen Anwesen. Der Gesamtschaden an Mast und Schuppen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Im Bodenseekreis hat in Friedrichshafen ein sturmbedingt umfallender Baum am Donnerstagmittag einen in der Schmidstraße geparkten Pkw beschädigt. Kurz vor 12 Uhr fiel der an einem Bahndamm stehende Baum quer über die Schmidstraße und traf dabei auch einen abgestellten Audi. Dieser wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr entfernte den Stamm und machte die Straße wieder frei. Verletzt wurde niemand.

Im Landkreis Sigmaringen kam es bei Veringenstadt in Folge eines auf die B32 gefallenen Baumes zu einem Unfall. Wegen des Baumes auf der Fahrbahn geriet der Verkehr ins Stocken und ein 22 Jahre alter BMW-Lenker erkannte dies zu spät. Er fuhr einem vorausfahrenden 18-Jährigen, der ebenfalls in einem BMW unterwegs war, auf. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr entfernte den Baum von der Fahrbahn.

