Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Bereits am zurückliegenden Freitag, den 17.10., soll ein Einbrecher versucht haben, in ein Gebäude in der Friedrich-Fürst-Straße zu gelangen. Der Täter schob nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 19.15 und 22.45 Uhr den Rollladen an einem Fenster nach oben und beschädigte diesen dabei. Ins Gebäude gelangte der Täter dabei nicht. Personen, die den Vorgang beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz und Waffengesetz

Wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz und das Waffengesetz ermittelt die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen 66-Jährigen. Der Mann hatte in seinem Garten frei zugänglich 13 Cannabis-Pflanzen angebaut und abgesehen von der Menge der Pflanzen diese auch nicht vor dem Zugriff Dritter gesichert. Auch die zulässigen Marihuanamengen für den privaten Besitz überschritt der Mann deutlich. Neben den Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz stellten die Beamten bei der Überprüfung, der ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss vorausging, fest, dass der Sportschütze im Besitz einer nicht registrierten Pistole war. Darüber hinaus waren auch weitere Verstöße gegen waffenrechtliche Verordnungen zu verzeichnen, weshalb die Beamten sämtliche Schusswaffen beschlagnahmten. Auch das Marihuana, über ein Kilogramm, sowie die Cannabis-Pflanzen nahmen die Einsatzkräfte in Verwahrung. Der 66-Jährige wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Pfullendorf

Junge an Fußgängerüberweg angefahren - Fahrer flüchtig

Hinweise erbittet der Polizeiposten Pfullendorf zu einem Schulwegunfall am Freitagmorgen. Gegen 7.15 Uhr überquerte ein 12 Jahre alter Junge einen Fußgängerüberweg in der Gartenstraße, als ein BMW-Lenker, der erst angehalten hatte, Gas gab. Er touchierte den Buben, der daraufhin zu Fall kam und sich glücklicherweise nur leichter verletzte. Der Autofahrer suchte indes das Weite, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Junge wurde im Nachgang medizinisch versorgt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat mittlerweile die notwenigen Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Mit Pkw gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen hat ein 62 Jahre alter Autofahrer erlitten, der am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw auf der L268 verunglückt ist. Der Ford-Fahrer war von Blochingen nach Mengen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer nicht angeschnallt war, was dazu führte, dass er durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und dabei schwere Verletzungen erlitt. Er wurde zur medizinischen Versorgung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Mengen

Unbekannter fährt Straßenlaterne um

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitags hat ein unbekannter Fahrzeuglenker eine auf dem Kreisverkehr Ablachtalstraße/Alte Straße stehende Laterne umgefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Den meterlangen Lichtmasten ließ er umgeknickt auf der Straße zurück. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Rulfingen/Mengen

Kassen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Ein dreister Dieb hat sich zwischen Sonntag und Mittwoch an den beiden Selbstbezahlerkassen an den Blumenfeldern in Rulfingen und Mengen zu schaffen gemacht. Während es dem Täter gelang, die Kasse des Blumenfelds am Ortsausgang Mengen in Richtung Hohentengen aufzubrechen und einen geringen Bargeldbetrag zu erbeuten, blieb es bei der Kasse des Blumenfelds am Kreisverkehr neben der B311 bei Rulfingen beim Versuch. Er verursachte in beiden Fällen durch brachiale Gewalt einen Schaden an der Kasse. Der Polizeiposten Mengen hat zwischenzeitlich Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Ostrach

Rollerfahrer prallt mit Auto zusammen

Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L194 zwischen Ostrach und Pfullendorf am Donnerstag gegen 13 Uhr davongetragen. Der 64-jährige Zweiradlenker war in Richtung Pfullendorf unterwegs und wollte mit seiner Vespa einen Renault überholen, als dessen 56 Jahre alte Lenkerin nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg nach Illmensee abbog. Bei der seitlichen Kollision stürzte der 66-Jährige und zog sich eine Fraktur sowie Kopfverletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen und der Vespa entstand ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro.

Herbertingen

Lkw nach Verkehrsunfall gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall einfach davongefahren ist ein Lastwagenfahrer am Donnerstagabend auf der B32. Der Schwerlastlenker passierte gegen 18.20 Uhr einen auf dem Parkplatz Galgenbühl geparkten Lkw und streifte diesen. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher, der einen blauen Scania samt Anhänger gefahren haben dürfte, davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell