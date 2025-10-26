Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Unfall mit Streifenwagen

Sachschaden von rund 30.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Samstagnachmittag ein Streifenwagen beteiligt war. Kurz nach 14 Uhr fuhr die Besatzung des Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn an die Kreuzung Meersburger Straße / Georgstraße heran und musste zunächst anhalten, da ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, ebenfalls unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn, die Kreuzung passierte. Als der 39-jährige Fahrer des Streifenwagens die Fahrt fortsetzen wollte, übersah er offenbar einen dem Feuerwehrfahrzeug nachfolgenden Mercedes. Dessen Fahrer hatte wohl das zweite mit Blaulicht fahrende Fahrzeug nicht wahrgenommen. Im Kreuzungsbereich prallten der Streifenwagen und der Mercedes zusammen, die beiden Beamten im Streifenwagen zogen sich leichtere Verletzungen zu, der 25 Jahre alte Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Um den beschädigten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Ravensburg

Nach Diebstahl von Parfum - Kriminalpolizei ermittelt

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 28-Jährigen, der am Samstagabend in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße zwei Parfums gestohlen hat. Der Tatverdächtige riss nach bisherigen Erkenntnissen die Diebstahlssicherung an den Parfums ab und stecke diese ein, was jedoch von Angestellten beobachtet wurde. Nachdem sich der 28-Jährige auf Ansprache zunächst kooperativ zeigte, versuchte er später zu flüchten und setzte sich gegen das anwesende Security-Personal körperlich zur Wehr. Dem Sicherheitsdienst gelang es trotz der Gegenwehr den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei festzuhalten. Den 28-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Baienfurt

Deutlich überhöhte Geschwindigkeit führt zu Totalschaden und 2 Verletzten

Mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Samstag um 18:36 Uhr der 24-jährige Lenker eines VW Passat auf der L 314 in Richtung Baienfurt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam er nördlich von Baienfurt in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr in eine Sickermulde. Dabei stellte sich das Fahrzeug auf, drehte sich mehrfach und kam erst im naheliegenden Gehölz zum Stillstand. Der Fahrer sowie dessen 18-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen und mussten jeweils mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Einer davon verlor an der Unfallstelle zeitweise das Bewusstsein. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste vor Ort geborgen und abgeschleppt werden.

