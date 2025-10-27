PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeifahrzeug mutwillig beschädigt

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Seestraße ein Polizeifahrzeug offenbar mutwillig beschädigt haben, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der durch den Vandalismus entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Ob die Tat mit zahlreichen umgeworfenen Müllbehältnissen am Goetheplatz und in der Seestraße in Verbindung steht, ist nicht ausgeschlossen. Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Nicht mehr weiterfahren durfte ein alkoholisierter 42-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Mann fiel den Polizeibeamten auf, weil ein Mitfahrer während der Fahrt die Tür öffnete und sich erbrach. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der 42-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Wilhelmsdorf

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits Anfang des Monats am 4. Oktober gegen 10 Uhr in der Esenhauser Straße an der Abzweigung Hoffmannstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Ein 73 Jahre alter Radfahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen von der Esenhausener Straße in die Hoffmannstraße von einer bislang unbekannten Autofahrerin touchiert und stürzte in der Folge. Nachdem der Radfahrer in einem Krankenwagen behandelt wurde, fuhr die am Unfall beteiligte Autofahrerin weiter, noch bevor die Polizei an der Unfallörtlichkeit eintraf. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf die Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Die Unbekannte wird als etwa 50 bis 70 Jahre alt, 160cm groß und mit kurzen grauen Haaren sowie Brille beschrieben. Bei ihrem Pkw dürfte es sich um einen kleineren bis mittelgroßen SUV in der Farbe Rot handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Eva Müller und Christan Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

