FFW Schiffdorf: Trecker fährt gegen Baum - Fahrer bleibt unverletzt

Schiffdorf (ots)

Am Nachmittag des 19. Oktober 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei um 14:27 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Zuvor ereignete sich hier ein Unfall, bei dem ein 45-jähriger Schiffdorfer mit seinem Traktor von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle war der Fahrer zunächst nur teilweise ansprechbar und es war nicht klar, ob es zu schwereren Verletzungen gekommen ist. Nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst und ersten Maßnahmen, konnte der Fahrer gemeinsam mit den Rettungskräften den Traktor verlassen und sich in den Rettungswagen zur weiteren Versorgung begeben.

Im Verlauf des Einsatzes wurde das Bewusstsein des Fahrers auch wieder besser, so dass er nicht in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Am Fahrzeug ist kein Sachschaden entstanden, lediglich der Baum hatte kleinere Schäden an der Baumrinde. Zu der Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

