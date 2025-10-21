PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Trecker fährt gegen Baum - Fahrer bleibt unverletzt

FFW Schiffdorf: Trecker fährt gegen Baum - Fahrer bleibt unverletzt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

Am Nachmittag des 19. Oktober 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei um 14:27 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Zuvor ereignete sich hier ein Unfall, bei dem ein 45-jähriger Schiffdorfer mit seinem Traktor von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle war der Fahrer zunächst nur teilweise ansprechbar und es war nicht klar, ob es zu schwereren Verletzungen gekommen ist. Nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst und ersten Maßnahmen, konnte der Fahrer gemeinsam mit den Rettungskräften den Traktor verlassen und sich in den Rettungswagen zur weiteren Versorgung begeben.

Im Verlauf des Einsatzes wurde das Bewusstsein des Fahrers auch wieder besser, so dass er nicht in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Am Fahrzeug ist kein Sachschaden entstanden, lediglich der Baum hatte kleinere Schäden an der Baumrinde. Zu der Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren