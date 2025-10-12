Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Starke Verrauchung: Toaster sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

Am Abend, des 06. Oktober 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf, gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Bramel und Sellstedt gegen 21:34 Uhr durch die Leitstelle Bremerhaven zu einem Küchenbrand in die Bohlenstraße alarmiert. Hier sollte in einem Wohnheim, der Toaster in einer Küche brennen,

Bei der Erkundung durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden konnte in dem betroffenen Bereich eine starke Verrauchung und die Quelle, der Toaster, vorgefunden werden. Der Toaster wurde durch die Feuerwehr ins freie geschafft. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit einem Überdruckventilator belüftet.

Es wurden keine Personen verletzt. Aus welchen Gründen es zu diesem Vorfall kam, kann die Feuerwehr nicht beantworten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell