Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Starke Verrauchung im Wohnzimmer: Angenommener Schornsteinbrand endet glimpflich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Montagabend, den 06. Oktober 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um ca. 19:30 Uhr zu einem Brandereignis alarmiert. Anrufer, aus der Straße am Lohacker, meldeten dass aus dem Verbindungsrohr zwischen Schornstein und Kamin Rauch austreten sollte.

Aufgrund der Annahme, dass es sich möglicherweise um einen Schornsteinbrand handelt, alarmierte die Leitstelle zusätzlich den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit. Nach Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte konnte schnell ausgeschlossen werden, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude aufhielten. Während der Erkundung wurde eine starke Verrauchung im Wohnzimmer und im Hauswirtschaftsraum festgestellt. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur weiteren Erkundung hier vorgeschickt. Der Schornstein wurde weiter auf allen Etagen auf Hitze kontrolliert, hier konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger wurde das noch im Ofen brennende Heizmaterial durch den Atemschutztrupp gelöscht und aus dem Ofen entfernt. Abschließend wurde gemeinsam mit dem Schornsteinfeger der Ofen und der Schornstein kontrolliert. Hier konnten keine weiteren Gefahren festgestellt werden. Abschließend führte die Feuerwehr, mit einem Überdruckventilator, eine Belüftung des Einfamilienhauses durch. Um ca. 20:40 Uhr konnte die Einsatzstelle verlassen werden. Im Einsatz waren 22 ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Zu den genauen Gründen für die starke Verrauchung kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Es kamen keine Personen zu schaden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell