FFW Schiffdorf: Löscheinsatz der Polizei verhindert Schlimmeres

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 28 September 2025, wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Spaden gegen 16:37 Uhr durch die Leitstelle Bremerhaven in das Spadener Gewerbegebiet am Neufelder Weg alarmiert.

Eine Polizeistreife konnte auf ihrer Streife hinter einem Modemarkt, an deren Warenannahme, eine Rauchentwicklung feststellen.

Beim Eintreffen der Polizei konnte die Ursache, eine alte Matratze welche brannte, festgestellt werden. Beherzt löschten die zwei Beamten der Polizei mit ihren Mitteln die Matratze, welche in einem Gang zwischen dem Modemarkt und einem Möbelgeschäft lag.

Bei Ankunft der Feuerwehr wurde die Matratze aus dem Gang gezogen, um die letzten Glutnester abzulöschen. Zusätzlich wurde mit einem Überdruckventilator der Rauch aus dem Gang gepustet, um ein Auslösen der Brandmeldeanlagen, sowie einen Schaden durch Brandrauch zu verhindern.

Aufgrund des schnellen Handelns der Polizei konnte hier ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Brandursache kann durch die Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

