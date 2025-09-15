PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Baum stürzt auf Haus - keine Person verletzt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 07. September 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt um 04:50 Uhr in die Straße Auf der Breek alarmiert. Zuvor ist ein Baum ohne Fremdeinwirkung auf das Hausdach eines Einfamilienhauses gestürzt und drohte das Haus weiter zu beschädigen.

Nach Erkundung durch die Feuerwehrkräfte vor Ort wurde der Baum mit einem Trecker und Frontlader gesichert, bevor der Baum zerteilt wurde und mit dem Frontlader abgetragen werden konnte. Am Haus waren kaum erkennbare Schäden. Gegen 7 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

