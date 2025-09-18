Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Leistungsvergleich der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

Am Samstag, den 13. September 2025, fanden der diesjährige Leistungsvergleich der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf statt. Austragungsort war die von der Ortsfeuerwehr Altluneberg bereitgestellte Wettkampffläche, die für den Wettbewerb hervorragend vorbereitet wurde. Insgesamt 13 Gruppen aus den acht Ortsfeuerwehren der Gemeinde traten gegeneinander an. Darunter befanden sich fünf Altersgruppen sowie acht Gruppen der Einsatzabteilungen.

Pünktlich um 14:00 Uhr startete die erste Gruppe. Ziel des Wettbewerbs war es, in möglichst kurzer Zeit einen kompletten Löschangriff mit Wasserversorgung aus offenem Gewässer aufzubauen. Zum Abschluss mussten die drei Trupps jeweils mit dem Strahlrohren Eimer von einem Podest spritzen. Neben der benötigten Zeit, wurden auch die korrekte Durchführung und das saubere Arbeiten bewertet.

Nach spannenden Durchgängen fand gegen 17:00 Uhr die Siegerehrung statt. Hierbei erhielten alle teilnehmenden Gruppen einen Preis in Form von Pokalen. Ergebnisse: Altersgruppen 1. Sellstedt 2. Altluneberg 3. Ortsbrandmeister-Gruppe 4. Wehden 5. Spaden

TS-Gruppen (Einsatzabteilungen) 1. Altluneberg 2. Bramel 3. Sellstedt 4. Geestenseth 5. Spaden 6. Wehden 7. Schiffdorf 8. Wehdel

Bei der anschließenden Siegerehrung überbrachten sowohl der Gemeindebrandmeister als auch der Gemeindebürgermeister Henrik Wärner ihre Grußworte und betonten die Bedeutung solcher Wettbewerbe für Kameradschaft, Ausbildung und Zusammenhalt innerhalb der Gemeindefeuerwehr.

Ein besonderer Dank gilt der Ortsfeuerwehr Altluneberg für die Bereitstellung der Fläche und die hervorragende Organisation, die den Leistungsvergleich zu einem rundum gelungenen Tag machte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell