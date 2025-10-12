PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Korrektur: Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt

Schiffdorf (ots)

Bei der vorherigen Pressemitteilung mit dem Titel ,,Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt'' ist ein Fehler unterlaufen.

Nur der Fahrer des Transporters ist in ein umliegendes Krankenhaus transportiert worden. Die Fahrerin des Mercedes wurde nicht in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

