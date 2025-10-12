Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Korrektur: Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt

Schiffdorf (ots)

Bei der vorherigen Pressemitteilung mit dem Titel ,,Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt'' ist ein Fehler unterlaufen.

Nur der Fahrer des Transporters ist in ein umliegendes Krankenhaus transportiert worden. Die Fahrerin des Mercedes wurde nicht in ein Krankenhaus transportiert.

