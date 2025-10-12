PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt

FFW Schiffdorf: Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

In den Donnerstagsmittagsstunden, des 09. Oktober 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 12:42 Uhr durch die Leitstelle Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall auf die Sellstedter Straße alarmiert. Zuvor kollidierte hier ein Transporter der Marke Volkswagen und ein Mercedes frontal.

Aufgrund erster Unklarheiten wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth mit einem zweiten hydraulischen Rettungssatz dazu alarmiert, da nicht klar war ob noch Personen eingeklemmt sind. Dies ist, bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen Standard, da so bei einem Ausfall der Geräte sofort mit dem zweiten Rettungsgerät weitergearbeitet werden kann.

Beim Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr, war glücklicherweise keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung und bei der Sicherung der Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt. Beide betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, versorgt und zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe und dem Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren