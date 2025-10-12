Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Transporter und Pkw kollidieren - eine Person leicht verletzt

Schiffdorf (ots)

In den Donnerstagsmittagsstunden, des 09. Oktober 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 12:42 Uhr durch die Leitstelle Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall auf die Sellstedter Straße alarmiert. Zuvor kollidierte hier ein Transporter der Marke Volkswagen und ein Mercedes frontal.

Aufgrund erster Unklarheiten wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth mit einem zweiten hydraulischen Rettungssatz dazu alarmiert, da nicht klar war ob noch Personen eingeklemmt sind. Dies ist, bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen Standard, da so bei einem Ausfall der Geräte sofort mit dem zweiten Rettungsgerät weitergearbeitet werden kann.

Beim Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr, war glücklicherweise keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung und bei der Sicherung der Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt. Beide betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, versorgt und zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe und dem Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell