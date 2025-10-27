Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Schmuck gestohlen - Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Als vermeintlicher Mitarbeiter einer Heizungsfirma hat sich ein Trickdieb am Freitagnachmittag bei einer Seniorin im Wuhrweg ausgegeben. Der Täter klingelte bei der Frau und spielte vor, in ihrer Wohnung den Zählerstand der Heizung ablesen zu müssen. Als sich der Mann jedoch an den Küchentisch setzte, wurde die Seniorin stutzig und holte sich bei einer Nachbarin Unterstützung. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und flüchtete. Wie die ältere Dame später feststellen musste, hatte der Mann diversen Schmuck aus ihrer Wohnung gestohlen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser gängigen Masche sowie vor den diversen anderen leider teils äußerst kreativen Vorgehensweisen der Täter. Informationen der Polizei zu dem Vorgehen der Täter finden sie unter www.polizei-beratung.de . Personen, die Hinweise auf den unbekannten Mann in diesem Fall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 180cm groß, etwa 25 Jahre alt, schwarzen Haaren, dunklen Augen, sportlicher Statur und südeuropäischem Erscheinungsbild. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Mengen

Über Sperrfläche und Gegenfahrbahn hinweg überholt

Mit einem Bußgeld muss ein 44-Jähriger rechnen, der am Donnerstagmorgen auf der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen ein riskantes Überholmanöver hingelegt hat. Um einen Lkw vor dem Übergang des zweispurigen auf den einspurigen Bereich zu überholen, fuhr der BMW-Fahrer am Ende der linken Spur über die daran anschließende Sperrfläche sowie teils über die Gegenfahrbahn. Eine Polizeistreife beobachtete das Manöver und stoppte den Mann. Das Fahrmanöver war dahingehend besonders unnötig, da der 44-Jährige ohnehin wenige hundert Meter weiter an der Abfahrt Herbertingen abfahren wollte. Die Beamten ermahnten den einsichtigen Fahrer und zeigen ihn nun bei der Bußgeldstelle an.

Bad Saulgau

Reifen zerstochen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Sonntag auf dem Kiesparkplatz am Bahnhof an zwei Wohnmobilen sowie an einem Anhänger die Reifen zerstochen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen, deren Schaden sich auf mehrere hundert Euro beläuft, und bittet Personen, die möglicherweise Hinweise zu den unbekannten Reifenstecher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Drogen sichergestellt - Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mehrere Gramm Cannabis und Kokain sowie eine Feinwaage, einen Crusher und Fake-Urin haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Samstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle in der Blauwstraße sichergestellt. Die Polizisten stoppten den 26 Jahre alten Fahrer des Wagens und überprüften dessen Verkehrstüchtigkeit. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an, weshalb der Betroffene in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Der 26-Jährige gelangt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss bei der Bußgeldstelle sowie der Führerscheinstelle zur Anzeige. Mit dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, die sich im Rucksack des Mannes befunden haben, wird auch sich die Staatsanwaltschaft beschäftigen.

