Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Ladung verloren - Pkw beschädigt

Nach einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer sucht das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem dieser am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 311 zwischen Menningen und Göggingen im Bereich Leitishofen während der Fahrt Ladung verloren hat. Vom Fahrzeug herabfallende Glasteile beschädigten eine entgegenkommende Mercedes B-Klasse und richteten im Bereich der Windschutzscheibe Sachschaden von schätzungsweise etwa 3.000 Euro an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Unbeirrt von der herabfallenden Ladung setzte der unbekannte Fahrzeuglenker seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfall, dem unbekannten Fahrer sowie dem näher nicht bekannten Fahrzeug nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

In Linkskurve von Straße abgekommen und Hausfassade touchiert

Auf knapp 10.000 Euro wird der bei einem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beziffert, bei dem am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein BMW-Fahrer in der Mengener Straße innerorts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 19-jährige Fahrer streifte in der Folge mit seinem Wagen über mehrere Meter an einer Hausfassade entlang, bevor auf der Straße zum Stehen kam. Die Gründe für das Fahrmanöver des 19-jährigen Fahrer sind noch ungeklärt. Während am BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, zogen sich die beiden Fahrzeuginsassen leichtere Verletzungen zu. Sie wurden von einem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell