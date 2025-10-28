Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 11.30 Uhr in Tettnang-Höll bittet die Polizei um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Der Unbekannte fuhr mit seinem Wagen vom Gehweg unmittelbar auf die Fahrbahn, woraufhin ein dort fahrender 43 Jahre alter Skoda-Lenker stark abbremsen und ausweichen musste. In der Folge kollidierte er mit dem Fundament einer Verkehrsinsel. Der Unfallverursacher, der mit einem grauen Kleinwagen unterwegs war, flüchtete. Am Skoda, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Tettnang

Vandalen richten auf Schulhof Schaden an

Zwischen Sonntag und Montag haben Unbekannte die Tischtennisplatte des Schulhofs in der Schulstraße verunstaltet. Sie ritzten verfassungsfeindliche Symbole in die Platte und richteten dabei finanziellen Schaden in unbekannter Höhe an. Personen, die am Sonntag oder Montag im dortigen Bereich auf verdächtige Personen aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel.07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Montagnachmittag auf der B 467 bei Bürgermoos wurde eine Autofahrerin verletzt. Die 34-Jährige fuhr mit ihrem Fiat von der L 333 kommend auf die Bundesstraße in Richtung Kressbronn ein und nahm dabei einem von links kommenden 56 Jahre alten VW-Lenker die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos wuchtig zusammen. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf rund 30.000 Euro beziffert wird. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Pkw.

Überlingen

Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Lippertsreuter Straße ereignet hat, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte beim Ein- oder Ausparken einen vor dem dortigen Getränkemarkt abgestellten lilafarbenen VW Caddy touchiert und dabei rund 7.000 Euro Sachschaden verursacht. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

