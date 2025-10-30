Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.10.2025

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

28-Jähriger in Untersuchungshaft

Wegen Diebstahls ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 28-Jährigen, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag von Sicherheitsmitarbeitern an der Pforte der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen gestoppt und führte neben einem hochwertigen Pedelec auch eine größere Menge Bargeld mit sich. Die verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann, nachdem er bereits mit mehreren Diebstählen und einem Einbruch in ein Firmengebäude im Bereich Freiburg im Breisgau und Heitersheim in Erscheinung getreten war, bis zum Auflaufen an der LEA Sigmaringen untergetaucht war. In Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Albstadt konnte der 28-Jährige schließlich anhand der weiter mitgeführten Gegenstände als Tatverdächtiger eines weiteren Diebstahls aus einem unverschlossenen Pkw in Straßberg ermittelt werden. Bei diesem Diebstahl waren unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld entwendet worden. Die Beamten stellten die vom Tatverdächtigen mitgeführten Gegenstände sicher. Die Herkunft des mutmaßlich gestohlenen, hochwertigen Zweirads des Herstellers Stevens ist aktuell noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen beantragte schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Der Haftbefehl wurde zwischenzeitlich von einem Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Asyl dauern an.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell