Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfallflucht auf der B313 bei Meßkirch

Am Freitag, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 313 kurz nach der Abzweigung Rohrdorf. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin eines VW Touran, welche von Sigmaringen kommend in Richtung Meßkirch unterwegs war, wurde von einem unbekannten Lkw, welcher ihr entgegenkam, leicht abgedrängt. Bei dem Vorfall kollidierte der Lkw mit dem linken Außenspiegel des VW Touran, was zu einem Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro führte. Der Außenspiegel wurde dabei zerstört. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Lkw ohne anzuhalten weiter. Die Fahrerin des VW Touran konnte der Polizei lediglich mitteilen, dass die Plane des Lkw rot-weiß gestreift war. Weitere Angaben über den Lkw oder dessen Fahrer konnten nicht gemacht werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Informationen über den beteiligten Lkw haben, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen und Tel.: 07571 104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Jugendliche werfen Gegenstände auf ein fahrendes Fahrzeug

Am Freitag, gegen 21:18 Uhr, wurde in Sigmaringendorf, in der Krauchenwieser Straße in Höhe der Donaubrücke, ein Vorfall von Sachbeschädigung gemeldet. Ein 44-jähriger Autofahrer teilte über den Notruf mit, dass eine Gruppe von etwa sieben Jugendlichen Gegenstände auf sein fahrendes Fahrzeug geworfen hatte, wodurch Sachschaden in Form von Kratzern und einer Eindellung in der Beifahrertüre des Pkw entstand. Der Schaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Die Jugendlichen wurden von einem Bekannten des Geschädigten bis zu einem nahegelegenen Grillplatz verfolgt. Als sie in Anwesenheit der Polizei mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, gab einer der Jugendlichen zu, ein Ei auf das Fahrzeug geworfen zu haben. Die Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren sind zwischenzeitlich alle namentlich bekannt. Die genaueren Tatumstände müssen noch geklärt werden.

