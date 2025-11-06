PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte rückten am Donnerstagmittag zum Fackelrondell aus. Der Grund: Passanten hatten einen Mann gemeldet, der ein Messer bei sich hatte. Die Beamten konnten den Beschriebenen antreffen. Unter Vorhalt eines sogenannten Tasers konnte der 28-Jährige gefesselt und durchsucht werden. Hierbei fanden die Polizisten ein Küchenmesser. Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist es zu keiner strafbaren Handlung gekommen. Ob durch den Mann Personen belästigt wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
