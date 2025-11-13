Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Ein Unbekannter warf am Mittwoch gegen 04:00 Uhr die Scheibe an einer Eingangstür eines Einfamilienhauses im Ziegenbergweg in Suhl ein. Der Bewohner bemerkte, was da passierte und machte sich bemerkbar. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0295014/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

