LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus
Suhl (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.03.2025 bis Donnerstagabend in ein Gartenhaus in der Straße "Am Friedberghang" in Suhl ein. Im Inneren angelangt beschädigte er mehrere Möbelstücke. Ob etwas entwendet wurde ist nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0296645/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
