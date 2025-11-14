PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.03.2025 bis Donnerstagabend in ein Gartenhaus in der Straße "Am Friedberghang" in Suhl ein. Im Inneren angelangt beschädigte er mehrere Möbelstücke. Ob etwas entwendet wurde ist nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0296645/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:18

    LPI-SHL: Brand im Hotelzimmer

    Witzelroda (ots) - Donnerstagnachmittag brannte es in einem Hotel in der Salzunger Straße in Witzelroda. Ursache war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Lüfter. Dieser führte zu einem Schwelbrand und einer starken Rauchentwicklung. Zwei Mitarbeiter erlitten beim Löschen eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:26

    LPI-SHL: Versuchter Einbruch

    Suhl (ots) - Ein Unbekannter warf am Mittwoch gegen 04:00 Uhr die Scheibe an einer Eingangstür eines Einfamilienhauses im Ziegenbergweg in Suhl ein. Der Bewohner bemerkte, was da passierte und machte sich bemerkbar. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0295014/2025 beim Inspektionsdienst ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

    Suhl (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Mittwochnachmittag einen 32-jährgen E-Scooter-Fahrer im Steinweg in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,7 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zusätzlich war an seinem Gefährt ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht. Neben einer Blutentnahme im Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren