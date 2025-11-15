PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 17 Uhr kam es in Meiningen im Bereich Klostergasse/Georgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Alter von 18-25 Jahren. Hierbei wurde ein Jugendlicher so stark verletzt, dass er aufgrund einer Verletzung im Gesicht ins Klinikum Meiningen verbracht wurde, die anderen Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ärztlich behandelt. Durch das schnelle Einschreiten der Polizeibeamten der PI Meiningen konnten die Beteiligten namentlich bekannt gemacht werden, die Verletzten konnten ärzlich versorgt werden und die entsprechenenden Anzeigen wurden gefertigt.

