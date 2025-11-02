Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Einbruch in Wohnhaus- Täter flüchtet unerkannt

Jugenheim in Rheinhessen (ots)

Am 01.11.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Anwohnerin bemerkte den Täter noch im Haus, bevor dieser unerkannt fliehen konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell