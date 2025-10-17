PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall in Nieder-Olm: Pkw landet in der Selz

Nieder-Olm (ots)

Nieder-Olm, 17. Oktober 2025 - Am Freitagnachmittag kam es in der Maria-Montessori-Straße in Nieder-Olm zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die angrenzende Selz.

Die Feuerwehr Nieder-Olm war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, um das Fahrzeug aus der Selz zu bergen und eine mögliche Umweltgefährdung durch auslaufende Betriebsstoffe zu verhindern. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Maria-Montessori-Straße teilweise gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss liegen derzeit nicht vor. Ob ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler zum Unfall führte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 zu melden.

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

