POL-PDMZ: Jugendlicher crasht mit Pkw gegen Baum

Mainz Lerchenberg (ots)

In der Halloweennacht crashte der 15jährige Fahrer eines Pkw im Bereich Mainz Lerchenberg gegen 01.00 Uhr gegen einen Baum. Der Jugendliche wurde verletzt in die Uniklinik eingeliefert, am Pkw entstand Totalschaden. Nach derzeitigem Stand tätigte der Jugendliche während der Fahrt einen Videocall. Zur Unfallstelle wurde ein Gutachter hinzugezogen, das Handy des Jugendlichen wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an

PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

