Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Sparkassen-Mitarbeiter und falscher Polizist erbeuten gemeinsam größere Menge Bargeld

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Gestern Morgen (15. November) haben unbekannte Trickbetrüger bei einem Senior in der Metzer Straße einen größere Bargeldbetrag erbeutet.

Gegen 8 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiter. Dieser teilte ihm mit, es habe auf seinem Konto eine unrechtmäßige Buchung gegeben. Diese Buchung habe man bereits storniert. Allerdings würde in wenigen Minuten ein Polizeibeamter bei ihm erscheinen, der zur Sicherheit sein Bargeld kontrollieren müsse.

Kurze Zeit später klingelte tatsächlich ein Unbekannter an der Haustür. Der Unbekannte wies sich offenbar mit falschem Dienstausweis als Polizeibeamter aus. Er müsse die Barbestände des Mannes mit in seinen Dienstwagen nehmen, um dort die Seriennummer der Geldscheine abzugleichen. Nachdem der Unbekannte das Bargeld erhalten hatte, rannte er aus der Wohnung.

Dies kam dem Senior merkwürdig vor. Er wählte den Notruf und erstattete Anzeige.

Aus gegebenem Anlass raten wir deshalb:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor 
     Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu 
     Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie
     sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie 
     Ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens unter der Ihnen bekannten 
     Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.
   - Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten, PIN-Codes oder 
     Wertsachen an unbekannte Personen!
   - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie 
     unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Einen Flyer mit den wichtigsten Hinweisen, den Sie ausdrucken und als "Erinnerung" in Telefonnähe aufbewahren können, finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-05/flyer-sam-delikte-ld_v2.pdf

Folgende Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2024-02/broschure-sam-2024.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf /SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

