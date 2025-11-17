Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mutmaßlichen Kellereinbrecher - Fotofahndung

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel:

Am 10. Oktober dieses Jahres betraten zwei Männer das Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße und versuchten, in mehrere Kellerräume zu gelangen. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem der Tatverdächtigen.

Gegen 17:20 Uhr verschafften sich die beiden Männer Zutritt zum Untergeschoss des Wohnhauses. Während einer der beiden den Kellerflur im Blick behielt und offenbar "Schmiere stand", überprüfte der andere mehrere Kellertüren, um festzustellen, ob diese verschlossen sind. Nach kurzer Zeit verließen beide Männer das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Während einer der beiden bereits im Rahmen der Ermittlungen identifiziert wurde, sucht die Polizei nun mit Bildern den weiteren Tatverdächtigen.

Die Bilder finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/186369

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann oder etwas Verdächtiges im Bereich der Gärtner Straße gesehen hat, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

