Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto entwendet und Einbruch in Elektromarkt

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen nach derzeitigen Ermittlungsstand bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam in eine Werkstatt in der Dammstraße in Hildburghausen ein und entwendeten einen schwarzen Audi. Gegen 02:00 Uhr am Sonntag verschafften sich vermutlich dieselben Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Elektronikartikel in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Sie stahlen Elektroartikel im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten laut einer Zeugenaussage mit dem zuvor entwendeten Audi mit überhöhter Geschwindigkeit über den Radweg in Richtung Leimrieth. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0199898/2025 zu melden.

