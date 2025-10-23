PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Lebach: Diebstahl einer größeren Menge Birnen im Raum Hüttersdorf

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Zwischen dem 25.09. und 02.10.2025 wurden von einer Grünfläche in der Ortslage Hüttersdorf Birnen im dreistelligen Kilo-Bereich entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Vorgehensweise deutet auf Fachkenntnis sowie den Einsatz landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen hin. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere vergleichbare Fälle in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang. Zeugen oder Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Polizei Lebach zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEB- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

