Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Wer hat die Gans gestohlen?

Lebach (ots)

Im Zeitraum vom 27.08.2025, 20:00 Uhr bis 28.08.2025, 20:00 Uhr, wurde aus einer Weidekoppel, außerhalb der Ortslage Lebach-Landsweiler, eine Kanadagans gestohlen. Die Kanadagans hatte beim Schlüpfen eine Federmissbildung und war deshalb flugunfähig. In der Weidekoppel lebte sie bereits seit über 7 Jahren, zwar körperlich eingeschränkt aber schmerzfrei, innerhalb einer kleinen Schafherde, die ihre Familie war. Der Eigentümer der Schafsherde fütterte und versorgte die Kanadagans, wie die Schafe auch. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann von einem Diebstahl der Gans ausgegangen werden. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Gans machen?

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

