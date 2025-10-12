Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Täterfestnahme in Lebach nach mehreren PKW-Aufbrüchen

Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Lebach mehrere geparkte PKW aufgebrochen und durchwühlt. Der Täter richtete hierbei erheblichen Sachschaden an, indem er Gullydeckel gegen die Seitenscheibe der Fahrzeuge warf, um diese im Anschluss öffnen zu können.

Durch polizeiliche Ermittlungen konnte noch am Wochenende ein Tatverdacht gegen einen bei der Polizei bekannten jungen Mann begründet werden.

Der 23-jährige Lebacher, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, konnte durch gezielte Fahndungsmaßnahmen am Nachmittag des 12.10. angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

