PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Täterfestnahme in Lebach nach mehreren PKW-Aufbrüchen

Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Lebach mehrere geparkte PKW aufgebrochen und durchwühlt. Der Täter richtete hierbei erheblichen Sachschaden an, indem er Gullydeckel gegen die Seitenscheibe der Fahrzeuge warf, um diese im Anschluss öffnen zu können.

Durch polizeiliche Ermittlungen konnte noch am Wochenende ein Tatverdacht gegen einen bei der Polizei bekannten jungen Mann begründet werden.

Der 23-jährige Lebacher, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, konnte durch gezielte Fahndungsmaßnahmen am Nachmittag des 12.10. angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:10

    POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

    Saarwellingen (ots) - Im Tatzeitraum 27.09.2025 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "Zur Breitwies" in Saarwellingen geparkter Pkw lilafarbener VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:08

    POL-Lebach: Beschädigung von Leitpfosten in Saarwellingen

    Saarwellingen (ots) - In der Nacht zum 27.09.2025 wurden auf der B405 zwischen Saarwellingen und Steinrausch mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Die Leitpfosten dienen der Abgrenzung der Fahrbahn und zum besseren Erkennen des Straßenverlaufs. Da diese Funktion beeinträchtigt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:06

    POL-Lebach: Mögliche Blutspur an geparktem Pkw in Saarwellingen

    Saarwellingen (ots) - Am 27.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Lebach gegen 19:15 Uhr über eine mögliche Blutspur an einem auf dem Parkplatz "Zur Breitwies" geparkten Pkw in Kenntnis gesetzt. Die Mitteilerin schilderte, dass sie sich ca. 10 Minuten in einem der Geschäfte befand und im Anschluss eine blutähnliche Spur an ihrer Beifahrertür feststellte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren