Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann mit Stichverletzung aufgefunden - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Abend (17. November) meldeten Zeugen der Polizei an der Altenessener Straße/Kleine Stoppenberger Straße eine männliche Person, die offensichtlich eine Stichverletzung erlitten und vor Ort das Bewusstsein verloren hatte. Aktuell ist unklar, wie und wo es zu der Verletzung des Mannes gekommen ist. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 18:10 Uhr wurde die Polizei Essen zur Altenessener Straße/Kleine Stoppenberger Straße gerufen. Zeugen meldeten eine männliche Person, die vor Ort zusammengebrochen war und auf dem Gehweg lag. Zudem sollte der Mann stark bluten.

Hinzugeeilte Polizisten stellten fest, dass der Mann offensichtlich eine Stichverletzung erlitten hatte. Umgehend wurde der lebensgefährlich verletzte Mann durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Beamten befragten Zeugen und sicherten vor Ort bis in die Nacht hinein Spuren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, wo und wie es zu der Verletzung des Mannes kam.

Da der Verletzte derzeit nicht ansprechbar ist und keine Ausweispapiere mit sich führte, ist auch die Identität des Mannes noch unklar.

Deshalb sucht die Mordkommission Zeugen, die im Bereich Altenessener Straße/Kleine Stoppenberger Straße verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu der Identität des Verletzten machen können.

Der Verletzte ist ca. 20-25 Jahre alt und wird südländisch aussehend beschrieben. Er hat mittellange, gewellte schwarze Haare, ein längliches Gesicht mit einer hohen Stirn und keinen Bart. Darüber hinaus hat er eine auffällige Narbe auf der rechten Wange. Gestern Abend trug er einen schwarzen Pullover, eine dunkle Hose und dunkelblaue Schuhe.

Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell