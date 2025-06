Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Schwäbisch Hall und Rosengarten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht in der Gymnasiumstraße

Zwischen Samstag, 11:30 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, war in der Gymnasiumstraße auf Höhe des Ordnungsamts ein Mercedes ordnungsgemäß geparkt. Am Sonntag bemerkte der Fahrer, dass das Fahrzeug an der Stoßstange hinten links einen frischen Unfallschaden aufwies. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

Rosengarten: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 00:30 Uhr kam es am Montag zwischen der B19 und Tullau auf der K2597 zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit kam ein 18-Jähriger mit seinem VW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Unfallverursacher, zwei Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 17-Jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. An dem älteren Pkw entstand ein Totalschaden.

