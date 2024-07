POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - 18-Jähriger leicht verletzt

Bremerhaven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Samstagmorgen, 20. Juli, sechs Personen in Bremerhaven-Mitte leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer gegen 10 Uhr die Lloydstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Bürgermeister-Smidt-Straße missachtete der Bremerhavener offenbar die rote Ampel. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu ...

mehr