Polizei Essen

POL-E: Essen: Pkw kollidiert mit Motorrad - 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - Klarstellung

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Am 13. November dieses Jahres kam es auf der Langenberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43-jährigen VW-Fahrerin und einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der Gesundheitszustand des 17-Jährigen hat sich stabilisiert. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6158360

In der Pressemeldung vom 14. November berichteten wir, dass der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Dies muss nach aktuellem Ermittlungsstand korrigiert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme führte die Polizei vor Ort eine Führerschein-Abfrage in den polizeilichen Systemen durch. Da der Jugendliche kein entsprechendes Dokument mit sich führte und in den Systemen keine Fahrerlaubnis hinterlegt war, musste zunächst von einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis ausgegangen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben inzwischen jedoch, dass der 17-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse A1 ist und damit berechtigt war, das von ihm gefahrene Leichtkraftrad zu führen. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell