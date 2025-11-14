Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Unfallflucht nach Spurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Ein überschlagener Pkw, zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (13.11.2025) gegen 14:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen dem Autobahndreieck (AD) Leonberg und der Anschlussstelle (AS) Stuttgart-Feuerbach ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuggespanns war vom AD Leonberg kommend in Richtung Heilbronn unterwegs, als kurz vor der AS Stuttgart-Feuerbach vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah er mutmaßlich einen 66-jährigen Mercedes-Lenker, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Nach der seitlichen Kollision beider Fahrzeuge geriet der Mercedes ins Schleudern und prallte gegen die linksseitige Betonleitwand der Richtungsfahrbahn. Der Mercedes überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Lenker des Sattelzugs fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 64 Jahre alte Beifahrerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die BAB 81 bis etwa 16:30 Uhr teilgesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell