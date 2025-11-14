Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (13.11.2025) zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in ein Mehrfamilienwohnhaus im Sindelfinger Norden ein. Die Unbekannten machten sich mutmaßlich an einer Wohnungstüre in einem Obergeschoss zu schaffen und gelangten so in das Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Hier fiel ihnen Goldschmuck in Form von Ketten, Armbändern, Uhren und Ringen in die Hände. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell