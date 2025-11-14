Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: StA Heilbronn und PPen Stuttgart und Ludwigsburg: Ermittlungen nach Erkenntnissen aus der SoKo "Frost": drei Haftbefehle erlassen, Ermittlungsverfahren auch gegen Bedienstete der StA Stuttgart

Ludwigsburg (ots)

In Folge eines versuchten Tötungsdelikts in der Silcherstraße in Tamm am 12.05.2025 wurde beim Polizeipräsidium Ludwigsburg die Sonderkommission "Frost" eingerichtet. Diese führt umfangreiche Ermittlungen auch zu mehreren weiteren Taten. Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass einzelne Bedienstete aus dem Unterstützungsbereich der Staatsanwaltschaft Stuttgart unbefugt Daten an Dritte weitergegeben haben könnten. Vor diesem Hintergrund und weiteren Folgeermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mit den Kriminalpolizeien der Präsidien Stuttgart und Ludwigsburg Verfahren gegen sieben Bedienstete wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Gegen einen Bediensteten aus dem Unterstützungsbereich sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden durch das Amtsgericht Heilbronn neben Durchsuchungsbe-schlüssen jeweils Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Aufgrund dieser wurden die drei Männer am 12.11.2025 festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Zeitgleich führten Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidien am 12.11.2025 Durchsuchungsmaßnahmen an Privatadressen sowie an den Arbeitsplätzen der Beschuldigten bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart durch. Die Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

