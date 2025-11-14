PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht nach Überschlag

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Freitag (14.11.2025) um kurz vor 02:00 Uhr morgens befuhr ein Pkw Audi die L1100 in Fahrtrichtung Marbach. Auf Höhe Neckarweihingen kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Straße zum Liegen, wobei die fahrzeuglenkende Person mutmaßlich verletzt wurde. Sie entfernte sich im Anschluss gemäß Zeugen unerlaubt von der Unfallstelle, indem sie von den Insassen eines weiteren Fahrzeuges mitgenommen wurde. Dabei soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben, der weiter in Richtung Marbach fuhr. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ohne Erfolg. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.700 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Unfallstelle wurde eine Kehrmaschine angefordert. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18 5353 zu melden oder sich per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

