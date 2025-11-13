PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Motorroller und Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Fußgängerin, ein leichtverletzter Motorroller-Lenker sowie rund 800 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.11.2025) gegen 21:20 Uhr auf der Zuffenhauser Straße in Korntal ereignete. Die 60 Jahre alte Fußgängerin überquerte die Zuffenhauser Straße auf Höhe eines Discounters in Richtung Talstraße. Ein 60-jähriger Motorroller-Lenker war zeitgleich auf der Zuffenhauser Straße aus Richtung Stuttgart-Zuffenhausen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen dem Motorroller und der Fußgängerin. Der Zweiradlenker erlitt leichte Verletzungen. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Zeugen werden gebeten, sich mit Sachdienlichen Hinweisen beim Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

