Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte übersprühen Tierbilder mit Schriftzug Antifa

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich im Verlauf zweier aufeinander folgender Nächte besprühten noch unbekannte Täter eine Grundstücksmauer in der Gießhausstraße in Ludwigsburg. Die Mauer war ursprünglich mit Tierbildern verziert worden. Diese wurde von den Unbekannten zwischen Montagnacht (10.11.2025) und Mittwochmorgen (12.11.2025) mutmaßlich in zwei Schritten mit einem großen Antifa-Schriftzug in den Farben rot, gelb und blau übersprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

