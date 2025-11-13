PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Freiberg am Neckar: Skoda-Lenker gefährdet Gegenverkehr - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen einen 39 Jahre alten Skoda-Lenker, der am Mittwoch (12.11.2025) gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 1600 (K 1600) zwischen Bietigheim-Bissingen und Freiberg am Neckar alkoholisiert in den Gegenverkehr geriet und fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Zeugen meldeten den auffällig fahrenden Skoda, der auf der K 1600 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs war. Der 39-Jährige sei auf der Strecke mehrfach nach links in den Gegenverkehr geraten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war, habe hierbei abbremsen und dem Skoda ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Skoda konnte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug im Freiberger Stadtgebiet feststellen und den 39 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Als sich im Zuge der Verkehrskontrolle der Verdacht erhärtete, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Skoda-Lenker musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker, der von Freiberg am Neckar in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs und dem Skoda ausweichen musste, sowie weitere Personen, die möglicherweise von der Fahrweise des 39-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

