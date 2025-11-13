PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.11.2025) gegen 21:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart entwickelte sich aufgrund einer Nachtbaustelle ein Lkw-Rückstau auf der rechten Duchgangsfahrspur, wenngleich zu dem Zeitpunkt der Verkehr sowohl auf den beiden linken Fahrstreifen als auch auf den rechts daneben befindlichen Verflechtungsstreifen in Richtung Bundesautobahn 81 bzw. Bundesautobahn 831 flüssig lief. Ein 50-jähriger Mercedes-Lenker, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wechselte zwischen den wartenden Lkw von der rechten Duchgangsfahrspur nach rechts auf den Verflechtungsstreifen. Hierbei übersah er mutmaßlich eine dort fahrende 40-jährige Ford-Lenkerin. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Mercedes schleuderte anschließend gegen ein auf der rechten Durchgangsfahrspur wartendes Sattelzuggespann. Der Ford der 40-Jährigen wurde gegen die rechtsseitige Betonwand abgewiesen, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Sowohl der Mercedes-Lenker als auch die Ford-Lenkerin erlitten schwere Verletzungen. Ein Beifahrer der Ford-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Karlsruhe bis etwa 22:30 Uhr voll und anschließend bis 23:30 teilgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:22

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Transporter gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (11.11.2025) 19:30 Uhr und Mittwoch (12.11.2025) 08:30 Uhr die Seitenwand eines in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen geparkten Iveco-Transporters. Die Unbekannten besprühten nahezu die gesamte Seitenwand mit Farbe und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:48

    POL-LB: Markgröningen: ein Einbruch und ein Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (12.11.12025) kam es in Markgröningen zu einem Einbruch sowie einem Einbruchsversuch, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Bislang noch unbekannte Täter machten sich zwischen 06:05 Uhr und 19:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Im Bissinger Pfad" zu schaffen. Über den Balkon im ersten Geschoss hebelten die Täter eine ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:45

    POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (12.11.2025) zwischen 14:30 Uhr und Mitternacht suchten noch unbekannte Täter zwei Wohnhäuser im Ditzinger Ortsteil Heimerdingen heim. Mutmaßlich dieselben Täter brachen sowohl im Iptinger Weg als auch in der Straße "Hohe Warte" jeweils über eine aufgehebelte Terassentüren in ein Wohnhaus ein und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Ob ihnen bei den beiden Einbrüchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren