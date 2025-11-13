Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.11.2025) gegen 21:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart entwickelte sich aufgrund einer Nachtbaustelle ein Lkw-Rückstau auf der rechten Duchgangsfahrspur, wenngleich zu dem Zeitpunkt der Verkehr sowohl auf den beiden linken Fahrstreifen als auch auf den rechts daneben befindlichen Verflechtungsstreifen in Richtung Bundesautobahn 81 bzw. Bundesautobahn 831 flüssig lief. Ein 50-jähriger Mercedes-Lenker, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wechselte zwischen den wartenden Lkw von der rechten Duchgangsfahrspur nach rechts auf den Verflechtungsstreifen. Hierbei übersah er mutmaßlich eine dort fahrende 40-jährige Ford-Lenkerin. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Mercedes schleuderte anschließend gegen ein auf der rechten Durchgangsfahrspur wartendes Sattelzuggespann. Der Ford der 40-Jährigen wurde gegen die rechtsseitige Betonwand abgewiesen, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Sowohl der Mercedes-Lenker als auch die Ford-Lenkerin erlitten schwere Verletzungen. Ein Beifahrer der Ford-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Karlsruhe bis etwa 22:30 Uhr voll und anschließend bis 23:30 teilgesperrt.

